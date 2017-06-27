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27 июня 2017, 21:51 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«МЮ» готов заплатить 80 миллионов евро за Хамеса Родригеса

«Манчестер Юнайтед» готов купить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса за 80 миллионов евро, сообщает Mediaset.

Манчестер Юнайтед готов купить полузащитника Реала <span class=error>Хамеса</span> Родригеса за 80 миллионов евро. Увеличить
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В услугах футболиста также заинтересованы «ПСЖ», «Милан» и «Интер».

Ранее сообщалось, что 25-летний игрок недоволен количеством игрового времени в «Реале». В предыдущем чемпионате Испании он всего 13 раз выходил на поле в стартовом составе. Всего в национальном первенстве-2016/17 он провел 22 матча, забив 8 голов и отдав 6 передач.

Родригес выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он провел в составе мадридцев 110 игр, забив 36 мячей.

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