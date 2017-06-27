«МЮ» готов заплатить 80 миллионов евро за Хамеса Родригеса
«Манчестер Юнайтед» готов купить полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса за 80 миллионов евро, сообщает Mediaset.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В услугах футболиста также заинтересованы «ПСЖ», «Милан» и «Интер».
Ранее сообщалось, что 25-летний игрок недоволен количеством игрового времени в «Реале». В предыдущем чемпионате Испании он всего 13 раз выходил на поле в стартовом составе. Всего в национальном первенстве-2016/17 он провел 22 матча, забив 8 голов и отдав 6 передач.
Родригес выступает за «Реал» с 2014 года. За это время он провел в составе мадридцев 110 игр, забив 36 мячей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter