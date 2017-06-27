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27 июня 2017, 21:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лэмпард может начать тренерскую карьеру в клубе третьего дивизиона Англии

Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Оксфорд Юнайтед», выступающий в третьем по силе дивизионе Англии.

Бывший футболист <span class=error>Челси</span> <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Лэмпард</span> может возглавить Оксфорд Юнайтед выступающий в третьем по силе дивизионе Англии. Увеличить
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39-летний хавбек провёл переговоры с руководством клуба, пишет Sky Sports.

Сообщается, что пока что менеджеры «Оксфорда» не решили, кто возглавит команду, и планируют провести собеседования с ещё несколькими кандидатами.

Лэмпард завершил игровую карьеру в феврале этого года. В составе «Челси» он трижды выигрывал чемпионат Англии, четырежды Кубок страны и один раз Лигу чемпионов. За сборную Англии он провёл 106 матчей и забил 29 голов.
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