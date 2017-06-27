Лэмпард может начать тренерскую карьеру в клубе третьего дивизиона Англии
Бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить «Оксфорд Юнайтед», выступающий в третьем по силе дивизионе Англии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
39-летний хавбек провёл переговоры с руководством клуба, пишет Sky Sports.
Сообщается, что пока что менеджеры «Оксфорда» не решили, кто возглавит команду, и планируют провести собеседования с ещё несколькими кандидатами.
Лэмпард завершил игровую карьеру в феврале этого года. В составе «Челси» он трижды выигрывал чемпионат Англии, четырежды Кубок страны и один раз Лигу чемпионов. За сборную Англии он провёл 106 матчей и забил 29 голов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter