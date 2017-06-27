Контракт Данни с пражской «Славией» рассчитан на два года

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Об этом корреспонденту «Чемпионату» Полине Куимовой сообщили в пресс-службе чешского клуба.

Напомним, что о переходе 33-летнего футболиста в «Славию» было официально объявлено сегодня, 27 июня.

В «Славии» сообщили, что переговоры с португальским полузащитником велись около двух недель. Данни ещё не определился, под каким номером будет выступать за «Славию».

«Под 10-м номером выступает Йозеф Гушбауэр. Но Данни сказал, что ему всё равно, под каким номером играть и он возьмёт тот, который свободен», — рассказали в клубе.

Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. По окончании сезона-2016/17 у хавбека закончился контракт с «Зенитом», и было объявлено о его уходе.

По итогам прошлого сезона «Славия» стала чемпионом Чехии в четвёртый раз в своей истории.