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27 июня 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Контракт Данни с пражской «Славией» рассчитан на два года

Контракт бывшего капитана «Зенита» Мигела Данни с пражской «Славией» рассчитан на два года.

Контракт бывшего капитана Зенита <span class=error>Мигела</span> <span class=error>Данни</span> с пражской <span class=error>Славией</span> рассчитан на два года. Увеличить
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Об этом корреспонденту «Чемпионату» Полине Куимовой сообщили в пресс-службе чешского клуба.

Напомним, что о переходе 33-летнего футболиста в «Славию» было официально объявлено сегодня, 27 июня.

В «Славии» сообщили, что переговоры с португальским полузащитником велись около двух недель. Данни ещё не определился, под каким номером будет выступать за «Славию».

«Под 10-м номером выступает Йозеф Гушбауэр. Но Данни сказал, что ему всё равно, под каким номером играть и он возьмёт тот, который свободен», — рассказали в клубе.

Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. По окончании сезона-2016/17 у хавбека закончился контракт с «Зенитом», и было объявлено о его уходе.

По итогам прошлого сезона «Славия» стала чемпионом Чехии в четвёртый раз в своей истории.

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