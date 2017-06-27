Бывший игрок «Кристал Пэлас» может перейти в клуб из Казахстана
Экс-нападающий французского «Осера» и английского «Кристал Пэлас» Омар Коссоко может перейти в один из клубов Премьер-лиги Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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По информации Sportal.bg, Омар Коссоко, ныне выступающий за болгарский «Ботев» может пополнить состав одного из казахстанских клубов. Кроме Казахстана,
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