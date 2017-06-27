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27 июня 2017, 19:02 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бывший игрок «Кристал Пэлас» может перейти в клуб из Казахстана

Экс-нападающий французского «Осера» и английского «Кристал Пэлас» Омар Коссоко может перейти в один из клубов Премьер-лиги Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<nobr>Экс-нападающий</nobr> французского <span class=error>Осера</span> и английского <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> Омар <span class=error>Коссоко</span> может перейти в один из клубов <nobr>Премьер-лиги</nobr> Казахстана сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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По информации Sportal.bg, Омар Коссоко, ныне выступающий за болгарский «Ботев» может пополнить состав одного из казахстанских клубов. Кроме Казахстана, экс-игрок «Кристал Пэлас» имеет предложения из Турции, Южной Кореи и ОАЭ. Как утверждает его агент Болеслав Козакевич, 29-летний французский нападающий будет рассматривать варианты продолжения карьеры за рубежом, в случае, если «Ботев» потерпит неудачу в Лиге Европы.

Ботев Пл
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