Бывший игрок «Кристал Пэлас» может перейти в клуб из Казахстана

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По информации Sportal.bg, Омар Коссоко, ныне выступающий за болгарский «Ботев» может пополнить состав одного из казахстанских клубов. Кроме Казахстана, экс-игрок «Кристал Пэлас» имеет предложения из Турции, Южной Кореи и ОАЭ. Как утверждает его агент Болеслав Козакевич, 29-летний французский нападающий будет рассматривать варианты продолжения карьеры за рубежом, в случае, если «Ботев» потерпит неудачу в Лиге Европы.