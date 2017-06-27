«Тобол». Перезагрузка?

Славные времена

Так уж получилось, что за последние шесть лет «Тобол» превратился в главного неудачника казахстанского футбола. После триумфа команды в 2010-м, когда костанайцы сумели впервые и пока в последний раз покорить недосягаемую годами вершину — чемпионство — футбольный Бог словно отвернулся от них. «Тобол» лихорадит, «Тобол» не прогрессирует, «Тобол» часто оказывается в эпицентре скандалов. Но самое печальное — многотысячная армия болельщиков с каждым годом все больше редеет. Сейчас уже никто и не вспоминает, что семь — восемь лет назад противостояние «Актобе» и «Тобола» в Казахстане называлось «эль-классико», а «Кайрат» и «Астана» в то время и мечтать не могли о нынешнем успехе.

Тренерская чехарда

Но после чемпионства-2010 пришли смутные времена. За все эти годы команда не поднималась выше седьмого места. Каждый раз, когда происходили деления на шестерки, «Тобол» со стабильностью лондонского «Арсенала» занимал свое место, только если «канониры» облюбовали четвертую строчку, то костанайцы седьмую. Так и жили до конца прошлого сезона. И почти все эти годы в клубе происходили перестановки в тренерском штабе, одного «маститого» специалиста сменял другой. Вернуть команде прежнюю силу пытались и местными локальными силами в виде Сергея Масленова, и с помощью опытного «волчары» Вячеслава Грозного, и с помощью забытого всеми даже в России Сергея Петренко, и с помощью армянского «волшебника» Вардана Минасяна. Ничего не смог поделать Дмитрий Огай. Последним пытался выплыть из этого болота Омари Тетрадзе. Пробовали многие, но ни у кого не получилось.

Наконец-то А все это время тихо в своем кресле сидел один человек, который умудрялся пережить все эти катаклизмы. Даже когда клуб был наказан за игрока с поддельным казахстанским паспортом (историю с Николой Тоневым еще не забыли?), на его лице не дрогнул ни один мускул. Речь о теперь уже бывшем директоре Талгате Баймуратове. Сегодня случилось то, что казалось невозможно — Баймуратова лишили должности. И именно это кадровое решение означает, что клуб ждет определенная перезагрузка.

Человека, сменившего его, нельзя назвать менеджером с ДНК победителя. Но все же к нему местные болельщики расположены более благосклонно, ведь Николай Панин руководил клубом в неплохие для него времена — в конце нулевых. Именно тогда «Тобол» был единственной оппозицией гегемонствующему «Актобе».

Чего ждать?

Новому менеджменту предстоит немалое сделать. Но очевидно одно: за место в еврокубках побороться еще можно, шансы не потеряны. Ведь конкуренты в виде «Иртыша» и «Ордабасы» тоже не блещут, теряют очки довольно регулярно. Если усилить пару позиций, то можно даже замахнуться на «бронзу». В контрасте с предыдущими «баймуратовскими» годами это будет успех сродни тому, что был семь лет назад.

Николай Панин, сменивший Баймуратова, известен своим консерватизмом и нежеланием идти до конца в конфликтных ситуациях. Это при нем «Астана» увела бесплатно из команды Сергея Гридина, имевшего действующий контракт. Но Панина не хватило до конца «драки». Начав было разбираться в CAS с вероломной «Астаной», «Тобол» вскоре забрал свой иск. И это болельщики Панину припоминали не единожды. Как и бездействие при разгоне из «дрим-тим» образца 2010-го года. Именно при Панине впервые «Тобол» покинул лидер, капитан и символ клуба Нурбол Жумаскалиев.

Но все это Панину могут простить, если «Тобол» выправит положение. Ну и вернет Жумаскалиева, конечно. Тем более, что сам Нурбол и не скрывает, что в любой ситуации для него вариант с возвращением в «Тобол» всегда будет приоритетным. Есть и другие люди, с чьими именами ассоциируется костанайский клуб. Так получилось, что и они при Баймуратове впадали в немилость — Александр Петухов, Данияр Муканов.

В конце мы решили провести небольшой опрос среди специалистов и болельщиков «Тобола». И задали всем один и тот же вопрос:

Что вы ждете от нового руководства клуба?

Еркебулан Хасенов, бывший генеральный секретарь ФФК, болельщик «Тобола»: «Кто бы ни был руководителем “Тобола”, важно вернуть Нурбола! Тогда карма может и улучшится… Неплохо было бы еще попытаться вернуть, хотя бы в аренду, Ермека Куантаева. Замахнуться на Каньяса. И что очень важно — наладить работу с болельщиками. В пресс-службу необходимо вернуть Антона Лысяка».

Александр Рачинский, болельщик ФК «Тобол», комментатор ПФЛК-ТВ: «Жду нормальной трансферной политики, работы с болельщиками и назначения по-настоящему хорошего тренера. Хочется избавиться от непонятных трансферов, и чтобы у “Тобола” вновь был имидж хорошего клуба. Еще хочется, чтобы в клубе играли те, кто добывал славу для него, а именно Жумаскалиев и Петухов. Ну и, конечно же, чтобы были свои воспитанники в составе».

Жасын Кайпбаев, экс-игрок «Тобола» и житель Костаная: «В первую очередь, хотелось бы стабильности. Во времена Муханова и Огая было вот что: команда показывала отличную игру, добивалась побед, и за счет этого удавалось привлекать болельщиков на трибуны. Особо никто с ними работу не вел, отдела маркетинга в то время в клубе не было. Но стадион всегда был почти забит под завязку. Сейчас же вроде и работник есть по работе с болельщиками, и еще много чего, но на футбол никто не ходит, потому что нет игры, нет результатов и нет собственного стиля, какой-то концепции. Каждый год новый тренер начинает, меняет пол состава, а летом его меняет другой тренер, который тоже меняет пол состава. Так не должно быть. И не должна делаться ставка на легионеров. Вспомните, как при Огае основными действующими лицами в команде были отечественные футболисты: Жумаскалиев, Балтиев, Ирисметов, Нурдаулетов, Остапенко, Петухов, Муканов и многие другие. Из легионеров, по большому счету, весомый вклад в успехи клуба внесли лишь Станимир Димитров и Улугбек Бакаев.

Думаю, что давным-давно Костанай созрел для дополнительной команды первой лиги. У клуба были неплохие выпускники собственной школы, было поколение игроков, которые три года подряд выигрывали чемпионат среди дублей. Если бы была тогда команда первой лиги, то многих ребят можно было бы сохранить для футбола. А так, у них не было плавного перехода после дубля, чтобы окрепнуть и претендовать на попадание в главную команду. Из тех ребят заиграл только Ермек Куантаев".

Антон Лысяк, корреспондент UEFA.com в Казахстане, житель Костаная: «Думаю, что Николай Панин вернет в команду Нурбола Жумаскалиева и Александра Петухова, которые являются символами “Тобола”. Во всяком случае, это добавит новому руководителю плюсов в глазах болельщиков. Но другого любимца — Шимковича — в этом сезоне уже не вернуть. Что касается позиции в таблице, то изначально не было озвучено официальных задач, было лишь обозначено, что клуб будет бороться за еврокубки. Сейчас “Тобол” нуждается в точечном усилении, в это межсезонье команда простилась с целым рядом игроков, а взяли только двух. Очень многое будет зависеть от этого трансферного окна, возможно, “Тобол” даже сумеет навязать борьбу за бронзу».

Денис Сафронов, болельщик «Тобола»: «Прежде всего, хотелось бы услышать от руководителей четкую стратегию развития клуба. То есть, не как обычно «мы боремся за тройку или Европу», а именно стратегию на ближайшие три — пять лет. Прозрачный бюджет клуба. Четкая и понятная трансферная политика. Нормальная работа пресс службы и отдела маркетинга.

Самая главная задача — возвращение любимцев болельщиков Петухова и Жумаскалиева. Через них создавать нормальную атмосферу внутри команды. Нужна преемственность поколений, то есть, от опытных к молодым передавать традиции клуба. Клуб должен перестать быть командой приезжих игроков, нужна опора в виде своих воспитанников. Для этого нужно четко выстроить систему взаимодействия между футбольным центром, дублем и основной командой. Вплоть до одной тактической схемы для всех возрастов.

Жду работы по возвращению положительного имиджа в глазах болельщиков клуба. И вообще более качественную работу с болельщиками. Нужно наладить работу селекционной службы. Если таковой нет, то создать. Требовать результат сейчас нет смысла. У них есть полгода для налаживания всех систем клуба".