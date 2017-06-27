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27 июня 2017, 18:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сиригу перешёл из «ПСЖ» в «Торино»

«Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе из «ПСЖ» голкипера Сальваторе Сиригу. Итальянский клуб не стал раскрывать детали трансфера и срок контракта с 30-летним вратарём.

«Очень рад стать частью этой команды. Я выбрал “Торино”, поскольку клуб уделил мне должное внимание и я увидел проект, который здесь строят на протяжении последних лет. Президент и клуб дали мне почувствовать себя важным для них», — сказал Сиригу.

Ранее в прессе сообщалось, что итальянец будет получать в «Торино» € 1,2 млн за сезон по трёхлетнему контракту. В минувшем сезоне Сиригу выступал на правах аренды за «Севилью» и «Осасуну».

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