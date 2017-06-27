Сиригу перешёл из «ПСЖ» в «Торино»

«Очень рад стать частью этой команды. Я выбрал “Торино”, поскольку клуб уделил мне должное внимание и я увидел проект, который здесь строят на протяжении последних лет. Президент и клуб дали мне почувствовать себя важным для них», — сказал Сиригу.

Ранее в прессе сообщалось, что итальянец будет получать в «Торино» € 1,2 млн за сезон по трёхлетнему контракту. В минувшем сезоне Сиригу выступал на правах аренды за «Севилью» и «Осасуну».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">Sirigu al Toro <a href="https://t.co/SHRSpQGJX8">https://t.co/SHRSpQGJX8</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SFT?src=hash">#SFT</a> <a href="https://t.co/WvsYX4zxoo">pic.twitter.com/WvsYX4zxoo</a></p>— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) <a href="https://twitter.com/TorinoFC_1906/status/879708827788161024">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>