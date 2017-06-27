Андрей Шевченко: Думаю, что Ярмоленко интересуется не только «Бавария»

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— Одним из вариантов продолжения карьеры Ярмоленко называется мюнхенская «Бавария». Хорошо зная методы работы Карло Анчелотти, можете сказать, подходит ли наш футболист под стиль игры немецкого коллектива?

— Я считаю Андрея хорошим профессионалом и отличным игроком. Поверят в него, купят его — буду только рад. За него и за «Динамо». Думаю, что за Ярмоленко следят не только «Бавария» и Анчелотти, но и другие хорошие клубы. Там очень важно доверие. Важно, чтобы все звезды сошлись. Вот этого я Ярмоленко и желаю, — цитирует Шевченко «Команда № 1».

В прошедшем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил 19 мячей при десяти голевых передачах.