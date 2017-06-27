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27 июня 2017, 16:49 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» арендовал защитника сборной Тринидада и Тобаго

ФК «Кайрат» подписал арендное соглашение с игроком сборной Тринидада и Тобаго Шелдоном Бато, сообщается на сайте клуба.

Рост 26-летнего защитника — 186 сантиметров. Свою карьеру Бато начинал на родине, в одном из сильнейших клубов Тринидад и Тобаго — «Сан Хуан Джаблонтех». Будучи молодым игроком, Шелдон в 2012 году перешел в бельгийский клуб «Мехелен», который был представлен в высшей лиге страны. За европейский клуб футболист провел 79 встреч, в которых пять раз отличился голами.

В 2015 году Бато отправился в аренду в «Крылья Советов» из Самары. Проведя один сезон за российский клуб, тринидадец подписал полный контракт с волжанами. В составе «Кайрата» он будет выступать на правах арендного соглашения сроком до конца текущего сезона.

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