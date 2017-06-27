«Кайрат» арендовал защитника сборной Тринидада и Тобаго

Рост 26-летнего защитника — 186 сантиметров. Свою карьеру Бато начинал на родине, в одном из сильнейших клубов Тринидад и Тобаго — «Сан Хуан Джаблонтех». Будучи молодым игроком, Шелдон в 2012 году перешел в бельгийский клуб «Мехелен», который был представлен в высшей лиге страны. За европейский клуб футболист провел 79 встреч, в которых пять раз отличился голами.

В 2015 году Бато отправился в аренду в «Крылья Советов» из Самары. Проведя один сезон за российский клуб, тринидадец подписал полный контракт с волжанами. В составе «Кайрата» он будет выступать на правах арендного соглашения сроком до конца текущего сезона.