Раулю 40 лет! Легенда возвращается в «Реал»
Сегодня легенде «Реала» исполняется 40 лет. Разбираемся, как он живёт сейчас и чем планирует заняться в будущем.
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«Что дальше?». Именно так было озаглавлено большое интервью для испанского издания журнала Vanity Fair. На обложке — чуть улыбающийся Рауль в белой рубашке с небрежно повязанным галстуком и его жена Мамен Санс. На фоне интерьера, в котором угадывается номер отеля. Ничего не напоминает о футболе. Это не случайно: в интервью о футболе говорил в основном журналист, Рауль же предпочитал другие темы.
Он рассказал, как познакомился с женой, как запрещает детям пользоваться смартфонами (а планшетов у них и вовсе нет: «пусть больше общаются») и какой у них телевизор в гостиной. Мамен говорит, что у её родителей была красивая история любви, так что ей есть чему соответствовать. Попытки обсудить последние футбольные скандалы (Бензема, Месси) ни к чему не приводят: Рауль никого не критикует. Зато с удовольствием рассказывает о жизни в Нью-Йорке: «Если ты живёшь на Манхэттене, тебе не нужна машина. Я пользуюсь метро или хожу пешком. Здесь здорово, но это не место для семьи с пятью детьми».
И ни одного конкретного слова о будущем. Действительно, тогда, в
Время для себя
После такой формулировки можно ожидать релаксирующего (очень неспешного) образа жизни без определённых целей, но это оказалось не про Рауля. Возможно, не обошлось без влияния Мамен: он говорит, что жена — «мотор семьи». В общем, для начала Рауль стал «послом испанского футбола в США». Вряд ли это занятие отнимало много времени, поэтому он нашёл ещё одно и начал работать ведущим на канале BeIN Sports.
В сентябре Рауль вызвал переполох среди болельщиков «Реала», когда принял участие в открытии официального офиса «Барселоны» в
Кроме презентаций и телепроектов он играет в футбол. Последний громкий матч — встреча ветеранов сборных Испании и Мексики в городе Толука в марте. За хозяев играли Хорхе Кампос и Харед Борхетти, а за гостей — Фернандо Морьентес, Мичел Сальгадо, Гаиска Мендьета и Рауль.
До последнего времени его семья жила в
Зато он вёл репортаж из Кардиффа. Там, после финального свистка, Рауль сказал, что это лучшая команда в истории «Реала». И назвал её создателя, ответственного за атмосферу: «Зидан — ключ к командной работе. У него было 24 футболиста, и он сумел дать игровое время всем. Я знаю, как это трудно».
Это было 3 июня вечером, а уже через неделю Рауль в интервью говорил о желании поскорее вернуться в «Реал». Но слухи о возвращении начались намного раньше. Когда Мамен приехала в Мадрид, чтобы подобрать новую школу для детей. Впрочем, слухи длились недолго: Рауль сам быстро всё прояснил. Он договорился о работе в Мадриде. «Время для себя» закончилось довольно быстро, контракт с «Реалом» вступает в силу 1 июля.
Возвращение
Изначально планировалось, что
В испанской прессе сообщают, что в первое время роль Рауля будет представительской, а также он займётся маркетингом: будет налаживать связи со студенческим футболом в США. Отмечается, что он наблюдал за играми и тренировками молодёжных команд, и получил доступ к раздевалке первой команды. То есть может стать посредником между игроками и руководством. Вернуться в раздевалку «Реала», пожалуй, лучший подарок, который Рауль мог получить в 40 лет.
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