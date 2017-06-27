Раулю 40 лет! Легенда возвращается в «Реал»

«Что дальше?». Именно так было озаглавлено большое интервью для испанского издания журнала Vanity Fair. На обложке — чуть улыбающийся Рауль в белой рубашке с небрежно повязанным галстуком и его жена Мамен Санс. На фоне интерьера, в котором угадывается номер отеля. Ничего не напоминает о футболе. Это не случайно: в интервью о футболе говорил в основном журналист, Рауль же предпочитал другие темы.

Он рассказал, как познакомился с женой, как запрещает детям пользоваться смартфонами (а планшетов у них и вовсе нет: «пусть больше общаются») и какой у них телевизор в гостиной. Мамен говорит, что у её родителей была красивая история любви, так что ей есть чему соответствовать. Попытки обсудить последние футбольные скандалы (Бензема, Месси) ни к чему не приводят: Рауль никого не критикует. Зато с удовольствием рассказывает о жизни в Нью-Йорке: «Если ты живёшь на Манхэттене, тебе не нужна машина. Я пользуюсь метро или хожу пешком. Здесь здорово, но это не место для семьи с пятью детьми».

И ни одного конкретного слова о будущем. Действительно, тогда, в Нью-Йорке, это не могло не быть поводом для беспокойства для Рауля. И семьи. Между прочим, одна из причин, почему он не закончил карьеру в «Реале», хотя рассчитывал это сделать, — его дети. Старший сын Хорхе стал обращать внимание на давление, под которым оказался футболист. Было принято уйти и поиграть ещё. И вот, после этого принципиального решения — после «Шальке», «Аль-Садда» и «Космоса» — Рауль наконец оказался на Манхэттене с туманными представлениями о будущем и пониманием, что ему нужно «время для себя».

Время для себя

После такой формулировки можно ожидать релаксирующего (очень неспешного) образа жизни без определённых целей, но это оказалось не про Рауля. Возможно, не обошлось без влияния Мамен: он говорит, что жена — «мотор семьи». В общем, для начала Рауль стал «послом испанского футбола в США». Вряд ли это занятие отнимало много времени, поэтому он нашёл ещё одно и начал работать ведущим на канале BeIN Sports.



В сентябре Рауль вызвал переполох среди болельщиков «Реала», когда принял участие в открытии официального офиса «Барселоны» в Нью-Йорке. Фотографии с вице-президентом «Барсы» Хорди Кардонером, Раулем и подписью: «Барса» любит Нью-Йорк. Испанец объяснил, что как посол испанского футбола он обязан был присутствовать, но в соцсетях всё равно забеспокоились: в конце концов, Рауль не скрывает своей дружбы с Хосепом Гвардиолой и некоторыми другими каталонцами. А однажды сказал, что не исключает сотрудничества с «Барсой».

Кроме презентаций и телепроектов он играет в футбол. Последний громкий матч — встреча ветеранов сборных Испании и Мексики в городе Толука в марте. За хозяев играли Хорхе Кампос и Харед Борхетти, а за гостей — Фернандо Морьентес, Мичел Сальгадо, Гаиска Мендьета и Рауль.

До последнего времени его семья жила в Нью-Йорке. «Здорово ходить в школу, где тебя никто не знает», — приводит Рауль слова своих детей. Это была одна из причин не возвращаться в Мадрид. Но хотя бы иногда возвращаться пришлось — по работе. Правда, на последнем «класико», исход которого решил Месси, Рауль не был: он работал в Нью-Йорке, перед матчем попинав мяч в мини-«класико» с Джанлукой Дзамброттой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">They've still got it! ⚽️<a href="https://twitter.com/RaulGonzalez">@RaulGonzalez</a> & Zambrotta warming up in New York! <a href="https://twitter.com/hashtag/ElClasico?src=hash">#ElClasico</a> <a href="https://t.co/l8XtJTUoNN">pic.twitter.com/l8XtJTUoNN</a></p>— LaLiga (@LaLigaEN) <a href="https://twitter.com/LaLigaEN/status/856187595453321217">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Зато он вёл репортаж из Кардиффа. Там, после финального свистка, Рауль сказал, что это лучшая команда в истории «Реала». И назвал её создателя, ответственного за атмосферу: «Зидан — ключ к командной работе. У него было 24 футболиста, и он сумел дать игровое время всем. Я знаю, как это трудно».

Это было 3 июня вечером, а уже через неделю Рауль в интервью говорил о желании поскорее вернуться в «Реал». Но слухи о возвращении начались намного раньше. Когда Мамен приехала в Мадрид, чтобы подобрать новую школу для детей. Впрочем, слухи длились недолго: Рауль сам быстро всё прояснил. Он договорился о работе в Мадриде. «Время для себя» закончилось довольно быстро, контракт с «Реалом» вступает в силу 1 июля.

Возвращение

Изначально планировалось, что экс-футболист займёт должность советника Флорентино Переса — ту же, на которой начинал в «Реале» Зидан. Но после паузы на размышления Рауль выбрал другую роль. Он станет помощником генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Санчес — доверенное лицо Переса и человек, который управляет клубом в повседневном режиме (от маркетинга до переговоров по трансферам), так что обязанностей будет много.

В испанской прессе сообщают, что в первое время роль Рауля будет представительской, а также он займётся маркетингом: будет налаживать связи со студенческим футболом в США. Отмечается, что он наблюдал за играми и тренировками молодёжных команд, и получил доступ к раздевалке первой команды. То есть может стать посредником между игроками и руководством. Вернуться в раздевалку «Реала», пожалуй, лучший подарок, который Рауль мог получить в 40 лет.