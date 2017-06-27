«ПСЖ» готов предложить 30 миллионов евро за Доннарумму

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Напомним, что контракт игрока с «Миалном» истекает 2018 году и на данный момент неизвестно, будет ли он его продлевать. Отмечается, что эта ситуация возникла из-за агента Мино Райолы. Позже владелец «Милана» Йонгхонг Ли заявил, что не намерен продавать игрока, чтобы он весь предстоящий сезон наблюдал за футболом с трибун. Интерес к Доннарумме проявляют «Реал».