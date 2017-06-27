«ПСЖ» готов предложить 30 миллионов евро за Доннарумму
«ПСЖ» готов сделать предложение «Милану» по приобретению голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Premium Sport. Французский клуб может предложить за 18-летнего футболиста 30 миллионов евро.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что контракт игрока с «Миалном» истекает 2018 году и на данный момент неизвестно, будет ли он его продлевать. Отмечается, что эта ситуация возникла
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter