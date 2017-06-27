Аршавин и Ко. Какие футболисты из чемпионатов «большой пятерки» играли за клубы КПЛ

Эверсон Родригес Ратиньо («Кайзерслаутерн», Германия)

Первооткрывателем среди представителей «большой пятерки» стал бразильский полузащитник немецкого клуба «Кайзерслаутерн» Эверсон Ратиньо. В бундеслиге провел большую часть игровой карьеры (1996−2003). В составе «Кайзерслаутерна» стал чемпионом Германии. Также он выступал в бразильском «Атлетико Паранаенсе», китайском «Гуанчжоу», швейцарских «Санкт-Галлен», «Люцерн» и «Арау». В Казахстане в сезоне-2004 играл за «Женис"(Астана). Провел девять матчей, в которых забил один гол. Покинул расположение команды из-за проблем с финансированием.

Богавац Драган («Майнц», Германия)

Действующий чемпион Казахстана «Астана» в 2011 году усилился черногорским нападающим, имевшим опыт выступления в бундеслиге. Богавац провел два сезона за немецкий «Майнц», где отыграл два сезона и забил один гол. За свою карьеру выступал за черногорские «Брсково», «Рудар», немецкие «Ваккер», «Кобленец», «Падерборн 07» и сербский ОФК. За «Астану» провел один сезон, в котором стал лучшим бомбардиром команды. На его счету 12 мячей в 26 матчах казахстанской премьер-лиги.

Анатолий Тимощук («Бавария», Германия)

Самый известный из игроков бундеслиги, игравших в Казахстане — это бесспорно украинский защитник Анатолий Тимощук. С 2009 по 2013 год защищал цвета сильнейшего клуба Германии — мюнхенской «Баварии». Провел 86 матчей и забил четыре мяча. Вместе с «Баварией» выигрывал чемпионат и Кубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов. В разные годы выигрывал чемпионаты Украины и России в составе «Шахтера» и «Зенита» соответственно. Вместе с питерским клубом стал обладателем Кубка УЕФА. За «Кайрат» выступал в сезонах-2015/2016. Сыграл в 34 матчах, забил один гол. Вместе с алматинским клубом он стал двукратным вице-чемпионом Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Украины пробился в четвертьфинал чемпионата мира-2006. Является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей (141).

Любомир Михалик («Болтон», Англия)

Словацкий защитник в 2013 году перешел в «Кайрат» из чемпионата Англии. В сезонах-2007/2008 провел 13 матчей за «Болтон» в английской премьер-лиге. Затем в течение шести лет играл за клубы чемпионшипа «Лидс», «Карлайл» и «Портсмут». Также выступал за словацкие «Сенец» и ДАК 1904. В «Кайрате» провел два сезона и сыграл в 43 матчах. Вместе с командой дважды стал бронзовым призером и выиграл кубок Казахстана. Входил в расширенный список сборной Словакии на чемпионат мира-2010.

Бранко Илич («Бетис», Испания)

Словенский защитник сыграл в девяти матчах за «Астану» в сезоне 2015 года. Вместе с командой стал чемпионом страны. За его плечами был опыт выступления в испанском чемпионате. В сезонах-2007/2009 провел 34 матча за «Бетис». Также в его карьере были словенские «Олимпия» и «Домжале», российские «Москва» и «Локомотив», кипрский «Анортосис», израильский «Хапоэль», сербский «Партизан», а также японский «Урава Ред Даймондс».

Дмитрий Сычев («Олимпик», Франция)

Известный российский нападающий выступал за «Окжетпес» в сезоне 2015 года. В десяти играх за кокшетаусцев он забил один гол. Сычев имел опыт выступления в чемпионате Франции. В сезонах-2003/2004 он провел за «Марсель» 33 матча, в которых забил пять мячей. Большую часть карьеры он провел в российском чемпионате, играя за «Спартак», «Локомотив», «Волгу». Некоторое время играл в аренде за белорусское «Динамо». В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Принимал участие в финальных турнирах чемпионата мира-2002 и чемпионата Европы-2004. За сборную сыграл в 47 матчах, в которых провел 15 мячей.

Франк Джа Джедже (ПСЖ, Франция)

Иваурийский нападающий, являющийся воспитанником футбольной школы французского ПСЖ, в этом сезоне выступает за павлодарский «Иртыш». За его плечами опыт выступлений в чемпионате Франции за ПСЖ, «Брест», «Гренобль», «Страсбур», «Ванн», «Арль-Авиньон», «Ниццу», а также украинский «Черноморец», норвежский «Сарпсборг», белорусское «Динамо», шотландский «Хиберниан» и катарский «Аль-Шахния». Играл за юношескую и молодежные сборные Франции. В составе сборной до 19 лет выигрывал чемпионат Европы (2005). На Олимпийских играх 2008 года выступал за сборную Кот-д’Ивуара.

Сесар Арзо («Вильярреал», Испания)

Испанский защитник является игроком «Кайрата» с 2016 года. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году в «Вильярреале». В высшем дивизионе чемпионата Испании провел в общей сложности 77 матчей, в которых забил четыре мяча. За плечами Арзо выступления в испанских «Рекреативо», «Реал Мурсия», «Вальядолид», бельгийском «Генте», израильском «Бейтаре» и греческом АЕК. Обладатель Кубка Интертото (2003, 2004) в составе «Вильярреала». Обладатель Кубка Греции (2015/2016) в составе АЕК. В составе «Кайрата» стал вице-чемпионом и выиграл Суперкубок Казахстана.

Иво Иличевич («Гамбург», Германия)

Хорватский полузащитник выступает за «Кайрат» с этого сезона. Он имеет за своими плечами солидный опыт выступления за клубы немецкой бундеслиги. Основная часть его карьеры связана с «Гамбургом». За этот коллектив он провел 84 матча и забил десять голов. Ранее он выступал за «Бохум», «Кайзерслаутерн» и «Дармштадт 98». Перед подписанием контракта с «Кайратом» провел один сезон за российский «Анжи». За сборную Хорватии провел девять матчей, в которых забил один гол.

Андрей Аршавин («Арсенал», Англия)

Российский полузащитник — главная звезда чемпионата Казахстана по футболу. С прошлого года является лидером «Кайрата». В сезонах-2009/2013 являлся игроком лондонского «Арсенала». В составе английской команды провел 144 матча и забил 25 голов. Стал первым футболистом, сделавшим покер в гостевом матче с «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд». Большую часть карьеры провел в «Зените», несколько матчей сыграл за «Кубань». Вместе с «Зенитом» выигрывал Кубок УЕФА. В составе сборной России становился бронзовым призером Евро-2008. В том же сезоне попал в символическую сборную по версии УЕФА и занял шестое место по итогам голосования за «Золотой мяч». Неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах. C 5 декабря 2009 года входит в «Клуб 100 российских бомбардиров».