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27 июня 2017, 14:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Токио Верди» предложил контракт Тотти

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти получил предложение из Японии. В услугах 40-летнего футболиста заинтересован «Токио Верди». Об этом на своей странице в «твиттере» написал журналист Танкреди Палмери.

Бывший нападающий и капитан <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span> получил предложение из Японии. Увеличить
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Тотти было предложено подписать контракт с окладом в € 3 млн за сезон. На какой срок рассчитан договор, не сообщается.

Франческо Тотти играл в «Роме» с 1993 года, являясь воспитанником римлян. Ранее сообщалось, что «император» решил остаться в команде и займёт административную должность.

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