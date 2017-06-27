«Токио Верди» предложил контракт Тотти

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Тотти было предложено подписать контракт с окладом в € 3 млн за сезон. На какой срок рассчитан договор, не сообщается.

Франческо Тотти играл в «Роме» с 1993 года, являясь воспитанником римлян. Ранее сообщалось, что «император» решил остаться в команде и займёт административную должность.