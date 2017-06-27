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27 июня 2017, 14:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Славия» может усилить состав экс-полузащитником «Зенита» Данни

Пражская «Славия», ставшая по итогам минувшего сезона чемпионом Чехии, собирается усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Как сообщает Ceska Televize, одним из вариантов усиления может стать бывший хавбек «Зенита» Мигел Данни.

Пражская <span class=error>Славия</span> ставшая по итогам минувшего сезона чемпионом Чехии собирается усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось, что португалец отказался от варианта продолжить карьеру в РФПЛ. Кроме того, была информация, что в услугах 33-летнего хавбека заинтересован «Маритиму». Сам футболист хочет вернуться на родину, но этому могут помешать налоговые органы.

Кроме того, «Славия» продолжает просмотр бывшего футболиста «Днепра» Руслана Ротаня. В последней контрольной игре украинец сыграл за «Славию» 80 минут против «Виктории» из Жижкова и забил гол с пенальти.

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