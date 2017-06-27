Слуцкий ждет помощи Абрамовича

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Крадущиеся «тигры»

Леонид Слуцкий уже приступил к работе в качестве главного тренера английского «Халл Сити», который постарается за сезон вернуть из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу.

Вокруг новой команды российского наставника ходит немало трансферных слухов, но пока официальных приобретений «тигры» еще не делали. На данный момент зафиксированы только расставания клуба с выступавшими за него в прошлом сезоне футболистами.

Сразу четверо игроков, выступавших за «Халл» в прошлом сезоне на правах аренды, покинули оранжево-черный клуб. Защитники Андрея Раноккья и Омар Эльабделлауи вернулись в итальянский «Интер» и греческий «Олимпиакос» соответственно, полузащитник Альфред Н’Диайе — в испанский «Вильярреал», а форвард Дьюмерси Мбокани — в киевское «Динамо».

Ощутимой потерей для команды станет и продажа центрального защитника Гарри Макгуайра, перешедшего в «Лестер Сити» за 13,7 млн евро. Зато деньги, вырученные от его трансфера, могут быть пущены на укрепление команды перед новым сезоном.

Как и ожидалось, среди слухов о приобретениях новой команды Слуцкого основное место занимают на данный момент возможные усиления из лондонского «Челси», принадлежащего Роману Абрамовичу.

Напомним, что именно по приглашению российского олигарха Слуцкий и поселился в Лондоне, проходил стажировку в стане «синих» и даже выполнял для них задания, как, например, составление подробного селекционного досье по защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.

Сейчас основное внимание СМИ сосредоточено на возможных арендах «Халлом» троих футболистов «Челси». Состав «тигров» могут пополнить защитник Томаш Калас и полузащитники Лукас Пиазон и Льюис Бейкер.

24-летний Калас и 23-летний Пиазон в прошлом сезоне играли как раз в Чемпионшипе за «Фулхэм», с которым заняли шестое место, но не смогли через стыковые матчи пробиться в АПЛ.

Бейкер же провел последние два года в клубе-партнере «Челси» голландском «Витессе», забив в последнем чемпионате Нидерландов 10 мячей. Кстати, и Калас, и Пиазон в свое время выступали за команду из Арнема, причем бразильский хавбек отметился тогда 11 голами и 8 результативными передачами.

А вот агент болгарского полузащитника ЦСКА Георги Миланова Мирча Димитров уже успел опровергнуть слух о том, что его подопечные продолжит карьеру под руководством Слуцкого.

«Никто из “Халла” к нам не обращался. Георги туда не перейдет, он хочет закрепиться в стартовом составе ЦСКА. Никаких других предложений нет, он спокойно работает и счастлив в составе армейцев», — отметил Димитров.

АПЛ играет по-крупному

А вот в Английской премьер-лиге трансферная жизнь сейчас кипит. И хотя пока что о громких сделках объявлено еще не было, все гранды стараются укрепить составы качественными футболистами.

«Челси» уже успел продать в французский «Лион» за 10 млн евро не особенно нужного Антонио Конте нападающего Бертрана Траоре.

Зато скоро должен пополнить ряды команды бразильский латераль из «Ювентуса» Алекс Сандро. Крайний защитник провел в Турине последние два года и под руководством Конте не работал, но он отлично вписывается в схему итальянца с тремя защитниками и игроками, действующими по всей бровке.

Как сообщают СМИ, Алекс Сандро уже отказался продлевать соглашение с «Юве», и сделка по его трансферу близка к завершению. За футболиста «Челси» заплатит 68 млн евро, что сделает бразильца самым дорогим защитником в истории футбола.

Тем временем «Манчестер Сити» сосредоточил свои усилия на приобретении талантливого французского крайнего форварда Усмана Дембеле, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

Скоростным вингером интересовалась нынешним летом испанская «Барселона», но трансфер не состоялся, а теперь с агентом футболиста лично встретился главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, чтобы убедить игрока в своей заинтересованности.

Правда, конкуренцию «Ман Сити» собирается составить также не имеющий проблем с деньгами «ПСЖ». Вопрос только в том, готов ли Дембеле выступать в не самом привлекательном для звездных футболистов французском чемпионате, когда у него есть предложение от одного из ведущих клубов АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает «окучивать» мадридский «Реал» и его форварда Альваро Морату.

Несмотря на то что испанец говорил этим летом, что уход из «королевского клуба» был бы «сумасшествием», анонсированное продление контракта с Каримом Бензема и настойчивые попытки «Реала» приобрести у «Монако» Килиана Мбаппе намекают на уход воспитанника клуба.

«МЮ», по информации As, повысил предложение по переходу Мораты до 70 млн евро, однако «Реал» требует за нападающего, забившего в прошлом сезоне в Примере за 26 матчей 15 голов и сделавшего 5 передач, на десять миллионов больше.

Если сделка состоится, то, как сообщает тот же источник, зарплата форварда сборной Испании на Туманном Альбионе составит 12 млн евро в год.

Кроме того, «Юнайтед» намеревается укрепить центр поля бельгийским полузащитником «Ромы» Раджой Наингголаном, являющимся сейчас одним из самых лакомых усилений для топ-клубов на своей позиции.

Наконец, лондонский «Арсенал» приблизился к подписанию лидера «Лестера» Рияда Мареза. Арсен Венгер активно склонял хавбека к переезду в столицу еще год назад, но тогда алжирец решил еще на сезон остаться в только что ставшем чемпионом страны клубе.

Теперь же полузащитник рассчитывал на переход в «Барселону», но так и не дождался предложения от каталонского клуба и обратил взор на «канониров», по-прежнему рассчитывающих на подписание игрока. Сумма сделки может составить порядка 40 млн евро.

Точечная Примера

В Испании гранды, хоть и традиционно генерируют огромное количество новостей, пока что не радуют болельщиков официальными подписаниями.

«Реал» продолжает погоню за Мбаппе, но сделка с «Монако» далека от завершения. Да и сам форвард, несмотря на мечту играть в «королевском клубе», хочет гарантий наличия игровой практики.

Что касается «Барселоны», то сине-гранатовые дали понять, что не собираются расставаться с Иваном Ракитичем, но по-прежнему активно ищут игрока в центр поля, который будет играть в основном составе.

Главной целью «Барсы» является итальянский хавбек «ПСЖ» Марко Верратти, который готов чуть ли не объявить забастовку, если вице-чемпион Франции не отпустит его на Пиренеи.

Впрочем, если подписать итальянца не удастся, «Барселона» готова заплатить за переход полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса. По сообщениям испанских СМИ, руководство каталонского клуба трижды контактировало с его агентом за последнюю неделю.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что год назад «Барса» имела опцию приоритетного выкупа игрока «матрасников», но не воспользовалось ей, а теперь переход обойдется каталонцам не менее чем в 80 млн евро.

К тому же сейчас «Атлетико» не имеет права регистрировать новичков, что делает трансфер одного из ключевых игроков команды менее вероятным.

Ну, а Диего Симеоне рассчитывает зимой, когда запрет будет снят, усилить команду форвардом «Лиона» и сборной Франции Александром Ляказеттом, который ради трансфера в «Атлетико» решил еще на полгода остаться в Лиге 1, несмотря на желание уйти.

«Бавария» скупает всех

В Германии традиционно активна мюнхенская «Бавария», которая чувствует себя практически монополистом на рынке Бундеслиги, скупая всех более-менее интересных ей футболистов.

Правда, в случаях с Юлианом Брандтом из «Байера» и Леоном Горетцкой из «Шальке» флагаману немецкого футбола, похоже, придется подождать.

Брандт заявил на днях, что пока «чувствует сердцем и разумом — момент для переезда в Мюнхен еще не настал».

Что касается Горетцки, то его «Бавария» хочет подписать через год по свободному трансферу, когда истечет контракт полузащитника сборной Германии с «шахтерами».