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27 июня 2017, 13:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» включилась в гонку за Паредеса, которым интересуется «Зенит»

«Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса и может перехватить его у «Зенита».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, мюнхенский клуб отправил своих представителей в столицу Италии для переговоров по 22-летнему футболисту.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах Паредеса, а также защитника Костаса Маноласа.

Паредес провёл 27 матчей за «Рому» в минувшем сезоне Серии А, отметившись 3 голами. На счету 26-летнего Маноласа 33 матча и один гол.

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