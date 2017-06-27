«Бавария» включилась в гонку за Паредеса, которым интересуется «Зенит»
«Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса и может перехватить его у «Зенита».
Как сообщает Gazzetta dello Sport, мюнхенский клуб отправил своих представителей в столицу Италии для переговоров по 22-летнему футболисту.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах Паредеса, а также защитника Костаса Маноласа.
Паредес провёл 27 матчей за «Рому» в минувшем сезоне Серии А, отметившись 3 голами. На счету 26-летнего Маноласа 33 матча и один гол.
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