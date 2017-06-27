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27 июня 2017, 12:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» отдала полузащитника в аренду в «Актобе»

22-летний полузащитник Абай Жунусов проведет вторую часть сезона в «Актобе» на правах аренды.

22-летний полузащитник <span class=error>Абай</span> <span class=error>Жунусов</span> проведет вторую часть сезона в <span class=error>Актобе</span> на правах аренды. Увеличить
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Воспитанник столичной школы футбола с прошлого сезона привлекается к играм основного состава, сыграв 6 матчей, в том числе 1 в рамках группового этапа Лиги Европы.

До этого Абай играл в дублирующем составе «Астаны», а также в первой лиге в составе «Байтерека».

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