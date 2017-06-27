«Астана» отдала полузащитника в аренду в «Актобе»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Воспитанник столичной школы футбола с прошлого сезона привлекается к играм основного состава, сыграв 6 матчей, в том числе 1 в рамках группового этапа Лиги Европы.

До этого Абай играл в дублирующем составе «Астаны», а также в первой лиге в составе «Байтерека».