«Астана» отдала полузащитника в аренду в «Актобе»
22-летний полузащитник Абай Жунусов проведет вторую часть сезона в «Актобе» на правах аренды.
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Воспитанник столичной школы футбола с прошлого сезона привлекается к играм основного состава, сыграв 6 матчей, в том числе 1 в рамках группового этапа Лиги Европы.
До этого Абай играл в дублирующем составе «Астаны», а также в первой лиге в составе «Байтерека».
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