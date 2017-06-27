Омари Тетрадзе: Пришло время, когда нужно уходить

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Бывший тренер «Тобола» Омари Тетрадзе, в интервью Prosports.kz, поведал о причинах ухода из клуба.

— Я поблагодарил ребят за совместную работу. Я считаю, что команда, которая ставит задачу закрепиться в призовой тройке, обязана на своем поле обыгрывать тот же «Шахтер».

Если посмотреть на те игры, в которых мы уступили, то мы проиграли командам, находящимся внизу турнирной таблицы.

С «Шахтером» нам нужна была победа. Получилось так, что мы проиграли и я принял такое решение.

— Как в клубе восприняли это решение?

— Нормально. И с акимом встречался поговорили и нормально разошлись. Все с пониманием подошли к этому.

Решение уже принято, здесь никаких обид нет. Наоборот, я хочу поблагодарить руководство области, работников клуба, болельщиков, журналистов, футболистов за совместную работу.

Хотя, я хочу сказать, что для «Тобола» еще ничего не потеряно. Я убежден, что клуб способен побороться за призовые места и решить поставленные задачи.

— Учитывая встречу с акимом, был ли вариант что вы останетесь в клубе?

— С моей стороны решение было окончательным. Может пришло время, когда нужно уходить. Возможно, с приходом другого главного тренера, ребята встряхнутся, как это обычно бывает.

— Какие итоги работы в «Тоболе» вы лично для себя подвели?

— Задача, стояла попасть в тройку. Я опять таки, считаю, что могли выступить намного лучше. Где-то нам не повезло, где-то фортуна отворачивалась, а в иных случаях мы сами были виноваты. Возможно переоценили свои силы и возможности и где-то недооценили соперников. Отсюда и такой результат.

С другой стороны, я не могу сказать, что результат плачевный. На протяжении последних нескольких лет, «Тобол» вел борьбу во второй шестерке. И в это время, клуб находился внизу. Сейчас есть позитивный сдвиг. Команда находится на пятом месте. От третьей строчки клуб отделяют 10 очков, а по потерянным «Тобол» отстает на семь баллов. При этом, впереди у «Тобола» 15 матчей.

Поэтому, я считаю, что вся борьба только начинается. Состав которым сейчас располагает клуб, способен решать больше задачи.

— Как планы на ближайшее будущее?

— Буду в творческом отпуске. Поеду домой в Москву. Отдохну, проанализирую проделанную работу и буду думать над будущим. Хотя здесь, я предполагаю, а Бог располагает.

Омари Тетрадзе принял решение об уходе из «Тобола», после поражения клуба в матче 17-го тура КПЛ от «Шахтера» (1:2). Также пост директора костанайской команды покинул Талгат Баймуратов. Новым директором клуба стал Николай Панин.