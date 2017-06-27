Экс-форвард ЦСКА Думбия может продолжить карьеру в «Жироне»

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, ивуарийский форвард заинтересовал «Жирону», которая по итогам минувшего сезона завоевала право выступать в Примере.

Ранее в турецких СМИ сообщалось, что Думбия, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА, согласился на трансфер в «Фенербахче». Также была информация, что нападающий на правах аренды может перейти в «Спортинг» с обязательным условием выкупа игрока по окончании сезона за € 6 млн, но в итоге трансфер сорвался.



Контракт Думбия с «Ромой» рассчитан до июня 2019 года.