«Бавария» намерена забрать полузащитника «Шальке-04» Горецку летом 2018 года

Согласно информации источника, немецкий гранд намерен взять футболиста сборной Германии в свои ряды с лета 2018 года. Тогда у Горецки будет статус свободного агента, и за него не нужно будет платить деньги. Игрок не намерен продлевать контракт с «Шальке-04».

Ранее спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель отметил, что «Шальке-04» перед стартом очередного сезона с Горецкой расставаться не собирается.