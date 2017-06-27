Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30203048/
27 июня 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» намерена забрать полузащитника «Шальке-04» Горецку летом 2018 года

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Kicker.

Согласно информации источника, немецкий гранд намерен взять футболиста сборной Германии в свои ряды с лета 2018 года. Тогда у Горецки будет статус свободного агента, и за него не нужно будет платить деньги. Игрок не намерен продлевать контракт с «Шальке-04».

Ранее спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель отметил, что «Шальке-04» перед стартом очередного сезона с Горецкой расставаться не собирается.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО