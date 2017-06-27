«Бавария» намерена забрать полузащитника «Шальке-04» Горецку летом 2018 года
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Kicker.
Согласно информации источника, немецкий гранд намерен взять футболиста сборной Германии в свои ряды с лета 2018 года. Тогда у Горецки будет статус свободного агента, и за него не нужно будет платить деньги. Игрок не намерен продлевать контракт с «Шальке-04».
Ранее спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель отметил, что «Шальке-04» перед стартом очередного сезона с Горецкой расставаться не собирается.
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