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27 июня 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» согласовала с «Фейеноордом» трансфер Карсдорпа за € 17 млн

Защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп находится в шаге от перехода в «Рому».

Voetbal International сообщает, что стороны согласовали трансфер игрока за € 17 млн. Встреча состоялась накануне в Нидерландах.

27 июня Рик Карсдорп прибыл в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее в борьбу за футболиста пытался включиться «Интер», однако защитник заявил, что хочет играть именно за римлян.

В минувшем сезоне Карсдорп провёл 30 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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