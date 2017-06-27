«Рома» согласовала с «Фейеноордом» трансфер Карсдорпа за € 17 млн

Voetbal International сообщает, что стороны согласовали трансфер игрока за € 17 млн. Встреча состоялась накануне в Нидерландах.

27 июня Рик Карсдорп прибыл в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее в борьбу за футболиста пытался включиться «Интер», однако защитник заявил, что хочет играть именно за римлян.

В минувшем сезоне Карсдорп провёл 30 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.