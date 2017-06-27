Максим Краснобаев: Это все слухи, что игроки брестского «Динамо» получили по 70 тысяч евро за победу в Кубке

Правда ли, что за победу в Кубке футболисты получили по 70 тысяч евро призовых?

Это все слухи. Премиальные — важный момент, который обговаривается чуть ли не перед игрой, за несколько дней. Естественно, такой суммы и близко не было. Выигрыш трофея важен, выход в еврокубки важен, но это не значит, что с неба посыплются миллионы долларов от УЕФА. Выход в первый квалификационный раунд Лиги Европы — 215 тысяч евро, во второй — 225, в третий — 235. Это общедоступные цифры.

Какие цели на чемпионат?

В этом сезоне мы, по сути, новички. Кубок взяли, но чемпионат начали плохо. Сейчас задача — наверстывать упущенное. В принципе, у нас чемпионат настолько интересный и плотный, что каждый может выиграть у каждого. Сформировалась группа лидеров, но это не Испания, где две или три команды отрываются, не Англия, где восемь команд бьются за Лигу чемпионов. Если показывать игру, которую мы демонстрировали в Кубке, то можно быть в призах и бороться за выход в еврокубки, — приводит слова Краснобаева eurosport.ru.