Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30203039/
27 июня 2017, 12:23 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Максим Краснобаев: Это все слухи, что игроки брестского «Динамо» получили по 70 тысяч евро за победу в Кубке

Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал информацию о размерах призовых выплат футболистам за победу в Кубке Беларуси.

Коммерческий директор брестского Динамо Максим Краснобаев прокомментировал информацию о размерах призовых выплат футболистам за победу в Кубке <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Правда ли, что за победу в Кубке футболисты получили по 70 тысяч евро призовых?

Это все слухи. Премиальные — важный момент, который обговаривается чуть ли не перед игрой, за несколько дней. Естественно, такой суммы и близко не было. Выигрыш трофея важен, выход в еврокубки важен, но это не значит, что с неба посыплются миллионы долларов от УЕФА. Выход в первый квалификационный раунд Лиги Европы — 215 тысяч евро, во второй — 225, в третий — 235. Это общедоступные цифры.

Какие цели на чемпионат?

В этом сезоне мы, по сути, новички. Кубок взяли, но чемпионат начали плохо. Сейчас задача — наверстывать упущенное. В принципе, у нас чемпионат настолько интересный и плотный, что каждый может выиграть у каждого. Сформировалась группа лидеров, но это не Испания, где две или три команды отрываются, не Англия, где восемь команд бьются за Лигу чемпионов. Если показывать игру, которую мы демонстрировали в Кубке, то можно быть в призах и бороться за выход в еврокубки, — приводит слова Краснобаева eurosport.ru.

Динамо Брс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 6 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ