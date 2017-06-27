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27 июня 2017, 10:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Туран не перейдёт в «Бешикташ»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не перейдёт в «Бешикташ», сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, турецкий футболист не сделает этого по той причине, что в своё время защищал цвета «Галатасарая». Туран изначально не горит желанием покинуть каталонский клуб, несмотря на то что новый главный тренер команды Эрнесто Вальверде не видит его в основном составе. Однако Туран готов рассмотреть предложения, если они будут соответствовать его притязаниям.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за Турана € 30 млн.

Игрок защищал цвета «Галатасарая» с 2004 по 2011 год. Действующий контракт Турана с испанским грандом закачивается летом 2020 года.

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