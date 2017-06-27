Анатолий Байдачный: Уровень белорусского футбола сейчас находится ниже плинтуса

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Как вы оцениваете современное состояние футбола в Беларуси?

Уровень белорусского футбола сейчас находится ниже плинтуса. Я боюсь, что при таком положении вещей в европейском рейтинге мы скоро опустимся ниже Люксембурга.

Неужели все так безнадежно?

За последние несколько лет мы разве вырастили хоть одну футбольную звезду? Да бог с ним, звезду… Хотя бы одного футболиста хорошего европейского уровня мы воспитали? Раньше выращивали футболистов на асфальте. Пацаны, тренируясь на асфальте, становились настоящими футбольными профессионалами.

Приведете примеры?

Да пожалуйста. Белькевич, Хацкевич, Калачев, Корниленко. Это футболисты, которые начинали тренироваться еще в период старой доброй футбольной школы СССР.

А Александр Глеб?

Глеб — последний из могикан. Это — профессионал с большой буквы. Футболиста такого уровня мы не скоро воспитаем.

Анатолий Николаевич, давайте сравним мастерство теперешних ветеранов в их лучшие годы 20−30 лет назад и мастерство сегодняшних 25-летних футболистов. Давайте условно привезем их на машине времени на один стадион, чтобы они сыграли между собой. Кто бы выиграл?

Конечно выиграли бы теперешние старики в своем 25-летнем возрасте, — приводит слова тренера kraj.by.