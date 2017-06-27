Николай Панин официально возглавил «Тобол»
Костанайскому «Тоболу» представлен новый руководитель. Им стал Николай Панин.
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Видимо, что-то случилось...
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Коллективу клуба нового директора представил заместитель акима области Марат Жундубаев.
— От акима хотел бы передать слова благодарности Талгату Акимжановичу, — трудные времена были, разные времена были, хорошо справлялся. Изъявил желание, не в первый раз, уйти. Пожелаем успехов!
Совет директоров принял решение назначить Панина Николая Борисовича. Вы его все знаете. Неоднократно возглавлял клуб. Последнее место работы в «Ожетпесе». Прошу любить и жаловать.
Жизнь не стоит на месте, скоро переедете на новый стадион, подберете нового тренера. Выполните все задачи, которые перед вами ставятся, — отметил М. Жунудубаев.
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