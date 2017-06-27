Оникуру, интерес к которому проявлял ЦСКА, продолжит карьеру в «Эвертоне»

Агент 20-летнего футболиста находится в Ливерпуле, где должен завершить переговоры с «Эвертоном». Финансовые детали неизвестны.

Het Nieuwsblad сообщает, что Оникуру после перехода в английский клуб будет отдан в аренду «Андерлехту». Ранее в услугах нападающего были заинтересованы «Арсенал» и «Вест Хэм». Сам футболист признался, что является фанатом Тьерри Анри.

В прошлом сезоне нигерийский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии и забил 12 голов.