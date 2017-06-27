Оникуру, интерес к которому проявлял ЦСКА, продолжит карьеру в «Эвертоне»
Нападающий бельгийского «Эйпена» Анри Чуквуемека Оникуру, в услугах которого был заинтересован ЦСКА, продолжит карьеру в Англии.
Агент 20-летнего футболиста находится в Ливерпуле, где должен завершить переговоры с «Эвертоном». Финансовые детали неизвестны.
Het Nieuwsblad сообщает, что Оникуру после перехода в английский клуб будет отдан в аренду «Андерлехту». Ранее в услугах нападающего были заинтересованы «Арсенал» и «Вест Хэм». Сам футболист признался, что является фанатом Тьерри Анри.
В прошлом сезоне нигерийский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии и забил 12 голов.
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