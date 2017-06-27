Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30200963/
27 июня 2017, 10:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Оникуру, интерес к которому проявлял ЦСКА, продолжит карьеру в «Эвертоне»

Нападающий бельгийского «Эйпена» Анри Чуквуемека Оникуру, в услугах которого был заинтересован ЦСКА, продолжит карьеру в Англии.

Агент 20-летнего футболиста находится в Ливерпуле, где должен завершить переговоры с «Эвертоном». Финансовые детали неизвестны.

Het Nieuwsblad сообщает, что Оникуру после перехода в английский клуб будет отдан в аренду «Андерлехту». Ранее в услугах нападающего были заинтересованы «Арсенал» и «Вест Хэм». Сам футболист признался, что является фанатом Тьерри Анри.

В прошлом сезоне нигерийский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии и забил 12 голов.

Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО