СМИ: Полузащитник «Лестера» Марез перейдет в лондонский «Арсенал»
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира по футболу Рияд Марез принял решение продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает sport.es.
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Как утверждает СМИ, игрок устал ждать конкретных действий от «Барселоны», которая активно интересовалась Марезом. В «Арсенале» полузащитнику предлагают четырехлетний контракт. Ожидается, что трансфер обойдется столичному клубу в 40 миллионов евро.
Марез в минувшем сезоне принял участие в 48 матчах «Лестера» в различных турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. В составе «лис» он стал чемпионом Англии сезона-2015/16, также был признан футболистом 2016 года в Африке.
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