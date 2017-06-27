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27 июня 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Полузащитник «Лестера» Марез перейдет в лондонский «Арсенал»

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира по футболу Рияд Марез принял решение продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает sport.es.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Полузащитник <span class=error>Лестера</span> и сборной Алжира по футболу <span class=error>Рияд</span> <span class=error>Марез</span> принял решение продолжить карьеру в лондонском Арсенале сообщает sport.es. Увеличить
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Как утверждает СМИ, игрок устал ждать конкретных действий от «Барселоны», которая активно интересовалась Марезом. В «Арсенале» полузащитнику предлагают четырехлетний контракт. Ожидается, что трансфер обойдется столичному клубу в 40 миллионов евро.

Марез в минувшем сезоне принял участие в 48 матчах «Лестера» в различных турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. В составе «лис» он стал чемпионом Англии сезона-2015/16, также был признан футболистом 2016 года в Африке.

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