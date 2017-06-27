«Шахтер» подписал контракт с Виктором Дмитренко

В нынешнем сезоне Дмитренко провел 11 матчей в чемпионате Казахстана и заработал три желтые карточки. Защитник родился 4 апреля 1991 года в г. Приморско-Ахтарск (Россия). Новобранец «горняков» является воспитанником краснодарской «Кубани». Последним клубом футболиста был костанайский «Тобол». За национальную сборную Казахстана Виктор Дмитренко провел 16 матчей и отметился одним голом. В составе футбольного клуба «Астана» в 2012 году стал обладателем Кубка Казахстана и чемпионом Казахстана в 2014 году.

Игровая карьера:2007−2010 «Кубань» (Краснодар, Россия);2010 «Зимбру» (Кишинев, Молдавия);2011 «Торпедо» (Армавир, Россия);2012−2014 «Астана» (Астана, Казахстан);2015 «Актобе» (Актобе, Казахстан);2016−2017 «Тобол» (Костанай, Казахстан).