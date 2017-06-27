«Шахтер» подписал контракт с Виктором Дмитренко
Предыдущим клубом защитника «горняков» был «Тобол».
В нынешнем сезоне Дмитренко провел 11 матчей в чемпионате Казахстана и заработал три желтые карточки. Защитник родился 4 апреля 1991 года в г.
Игровая карьера:2007−2010 «Кубань» (Краснодар, Россия);2010 «Зимбру» (Кишинев, Молдавия);2011 «Торпедо» (Армавир, Россия);2012−2014 «Астана» (Астана, Казахстан);2015 «Актобе» (Актобе, Казахстан);2016−2017 «Тобол» (Костанай, Казахстан).
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