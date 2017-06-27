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27 июня 2017, 9:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

МЮ предложил за Морату € 70 млн, «Реалу» требует € 80−90 млн

«Манчестер Юнайтед» предложил «Реалу» за нападающего Альваро Морату € 70 млн, но это предложение не устроило мадридский клуб.

Манчестер Юнайтед предложил Реалу за нападающего <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Морату</span> € 70 млн но это предложение не устроило мадридский клуб. Увеличить
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Как сообщает AS, испанцы требуют за 24-летнего футболиста € 80−90 млн.

Отмечается, что такую стоимость «Королевский клуб» запрашивает, мотивируя тем, что испанец достиг своего пика формы и является основным футболистом своей национальной команды.

По итогам минувшего сезона Мората принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 14 из них. Игрок стал автором 15 голов и 4 результативных передач.

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