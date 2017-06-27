Директор ФК «Тобол» Баймуратов подал в отставку
Сегодня, 27 июня, директор футбольного клуба «Тобол» Талгат Баймуратов подал в отставку с поста первого руководителя костанайского клуба, сообщается на официальном сайте ФК «Тобол».
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«Талагат Баймуратов уволился по собственному желанию. Об этом он сообщил сегодня сотрудникам клуба на общем собрании», — говорится в сообщении.
«ФК “Тобол” стал за четыре года работы для меня одной большой семьей, с ее заботами, радостями и горестями. Я благодарен акиму области за оказанное доверие, признателен всем сотрудникам клуба и команде за совместную работу. Уверен, клуб сможет добиться поставленных целей», — приводит слова Баймуратова
Также свои посты в клубе оставили заместитель директора по финансовым вопросам Талгат Космухамбетов и спортивный директор Константин Гальченко.
Ожидается, что сегодня коллективу ФК «Тобол» будет представлен новый руководитель.
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