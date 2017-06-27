Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30198589/
27 июня 2017, 0:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бенитес хочет переманить в «Ньюкасл» голкипера «Реала» Касилью

«Ньюкасл» намерен усилить вратарскую позицию голкипером «Реала» Кико Касильей, пишет интернет-портал AS.

Ньюкасл намерен усилить вратарскую позицию голкипером Реала <span class=error>Кико</span> <span class=error>Касильей</span> пишет <nobr>интернет-портал </nobr>AS. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В услугах 30-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес. Касилья, являющийся воспитанником «Реала», вернулся в мадридский клуб летом 2015 года, когда его возглавлял именно Бенитес. 57-летний специалист уже начал прорабатывать трансфер резервного голкипера «Реала» через свои связи в Испании.

Касилья в минувшем сезоне провёл в составе «Реала» 19 матчей во всех турнирах и пропустил 22 гола.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Сантос» направил в ФИФА жалобу на «Барселону» из-за переговоров испанцев с Лимой

«Сантос» направил в ФИФА жалобу на «Барселону» из-за переговоров испанцев с Лимой

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. «Сантос» направил в ФИФА жалобу на «Барселону» из-за переговоров испанского футбольного клуба с полузащитником бразильской команды Лукасом Лимой, сообщает O Globo.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО