Бенитес хочет переманить в «Ньюкасл» голкипера «Реала» Касилью

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В услугах 30-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес. Касилья, являющийся воспитанником «Реала», вернулся в мадридский клуб летом 2015 года, когда его возглавлял именно Бенитес. 57-летний специалист уже начал прорабатывать трансфер резервного голкипера «Реала» через свои связи в Испании.

Касилья в минувшем сезоне провёл в составе «Реала» 19 матчей во всех турнирах и пропустил 22 гола.