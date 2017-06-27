«Сантос» направил в ФИФА жалобу на «Барселону» из-за переговоров испанцев с Лимой
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. «Сантос» направил в ФИФА жалобу на «Барселону» из-за переговоров испанского футбольного клуба с полузащитником бразильской команды Лукасом Лимой, сообщает O Globo.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в СМИ появилась информация, что выступающий за «Сантос» Лима провел предварительные переговоры с «Барселоной» и согласовал условия личного контракта с испанским клубом. При этом агент полузащитника Вагнер Рибейро опровергал данную информацию.
По сообщению источника, руководство «Сантоса» недовольно фактом переговоров «сине-гранатовых» со своим игроком и не давало согласия на контакты Лимы с «Барселоной». Согласно правилам ФИФА, клуб может вступать в переговоры с игроком не ранее чем за шесть месяцев до истечения его действующего контракта. В случае с полузащитником «Сантоса» такой срок наступит 1 июля.
Как сообщает источник близкий к клубу, жалоба «Сантоса» передана в юридический отдел ФИФА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter