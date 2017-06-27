Сегодня Халк стоил бы 112 миллионов

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Теперь любой из 32 клубов суперлиги и первого дивизиона, приобретающий иностранного футболиста больше чем за 45 миллионов юаней (примерно 5,9 миллиона евро), должен перевести в КФА сумму, равную сумме трансфера. Эти деньги затем пойдут в специальный фонд развития детско-юношеского футбола.

То есть стоимость легионера фактически увеличивается вдвое. Покупай, к примеру, «Шанхай Шанган» Халка сейчас, китайскому клубу пришлось бы потратить только на трансфер (исключая расходы на зарплату) 112 миллионов евро.

Подобное правило введено и в отношении местных футболистов. Если цена кого-то из них превысит 20 миллионов юаней (примерно 2,6 миллиона евро), для покупателя его стоимость по факту возрастет в два раза.

Такими мерами КФА пытается свести к минимуму траты клубов и заставить их развивать собственные системы подготовки резервов. Кроме того, по неофициальным данным, федерация получила недвусмысленный сигнал сверху. Китайские власти обеспокоились ситуацией на трансферном рынке, сложившейся в последние пару лет, когда в страну успели перебраться или собирались переехать известные и не очень футболисты. За десятки и сотни миллионов евро. И последовала команда «стоп».

Сделано это было как нельзя кстати. Потому как, несмотря на существующий лимит, вслед за Халком, Оскаром, Тевесом, Пату и другими этим летом должна была хлынуть новая волна звезд и звездочек. А с ними — новые многомиллионные расходы на трансферы и зарплаты.

Рынок моментально «охладился». В последние недели разговоры ходили главным образом вокруг переезда в Китай Антони Модеста, которого покупает «Тяньцзинь Цюаньцзянь», долгое время безуспешно пытавшийся найти нападающего. По разным данным «Кельн» получит за него от 30 до 35 миллионов евро. Значит, клубу из Тяньцзиня он обойдется в 60 — 70 миллионов.

Кроме того, с 2018 года в каждом матче чемпионата или первенства Китая на поле должны выходить столько же молодых китайских футболистов в возрасте 23 года и младше, сколько и иностранцев. Это нововведение вызвало резкое недовольство более возрастных футболистов, у которых резко снизились шансы на попадание в состав.