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27 июня 2017, 0:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«ПСЖ» готов продать футболиста Лукаса, но минимум за €30 млн

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» готов выставить на трансфер бразильского полузащитника Лукаса, но только в том случае, если потенциальные покупатели смогут заплатить за хавбека как минимум 30 миллионов евро, утверждает Le Parisien.

24-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Его контракт с парижанами истекает летом 2019 года.

Как отмечает издание, «Пари Сен-Жермен» в нынешнее трансферное окно намерен серьезно усилиться, а среди предполагаемых новичков называются форвард сборной Франции и «Монако» Килиан Мбаппе, аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и выступающий за мадридский «Реал» колумбиец Хамес Родригес. При этом «ПСЖ» необходимо выставить кого-то на трансфер, и приоритетным является вариант с продажей Лукаса.

Сообщается, что бразилец входит в сферу интересов миланского «Интера» и ряда английских команд, одна из которых, предположительно, «Ливерпуль». При этом указывается, что французский клуб намерен выручить за Лукаса как минимум 30 миллионов евро, в то время как приобретал его зимой 2013 года за сумму в 40 миллионов.

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