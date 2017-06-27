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27 июня 2017, 0:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола в Манчестере провёл встречу с форвардом «Боруссии» Д Дембеле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вечером 26 июня поужинал с нападающим дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле. Встреча состоялась в Манчестере, информирует Le10Sport.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> вечером 26 июня поужинал с нападающим дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <span class=error>Усманом</span> <span class=error>Дембеле</span>. Увеличить
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«Манчестер Сити» является одним из топ-клубов, которые претендуют на Дембеле. По информации французской прессы, 20-летний футболист хочет покинуть «Боруссию» из-за ухода Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

В минувшем сезоне Бундеслиги Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач. Контракт Усмана с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.

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