Гвардиола в Манчестере провёл встречу с форвардом «Боруссии» Д Дембеле

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«Манчестер Сити» является одним из топ-клубов, которые претендуют на Дембеле. По информации французской прессы, 20-летний футболист хочет покинуть «Боруссию» из-за ухода Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

В минувшем сезоне Бундеслиги Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач. Контракт Усмана с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.