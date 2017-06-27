Гвардиола в Манчестере провёл встречу с форвардом «Боруссии» Д Дембеле
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вечером 26 июня поужинал с нападающим дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле. Встреча состоялась в Манчестере, информирует Le10Sport.
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В минувшем сезоне Бундеслиги Дембеле принял участие в 32 матчах, став автором 6 голов и 13 результативных передач. Контракт Усмана с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.
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