Экс-футболист «Динамо» и «Зенита» Павел Игнатович перешел в кипрский «Эрмис»
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Российский футболист Павел Игнатович подписал контракт с кипрским клубом «Эрмис», сообщается на официальном сайте команды из Арадипу.
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Соглашение заключено на один год с возможностью продления еще на один.
Последние три года Игнатович защищал цвета саранской «Мордовии», которая по итогам прошедшего сезона вылетела из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В завершившемся сезоне нападающий, способный действовать также на позиции полузащитника, провел 29 игр, забил 3 мяча.
С 2007 по 2010 год Игнатович находился в системе
В минувшем чемпионате Кипра «Эрмис» занял девятое место.