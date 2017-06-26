Экс-футболист «Динамо» и «Зенита» Павел Игнатович перешел в кипрский «Эрмис»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение заключено на один год с возможностью продления еще на один.

Последние три года Игнатович защищал цвета саранской «Мордовии», которая по итогам прошедшего сезона вылетела из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В завершившемся сезоне нападающий, способный действовать также на позиции полузащитника, провел 29 игр, забил 3 мяча.

С 2007 по 2010 год Игнатович находился в системе санкт-петербургского «Зенита», стал чемпионом России среди молодежных команд, за основной состав «сине-бело-голубых» провел два матча. Впоследствии 28-летний футболист выступал за «Химки», московское и брянское «Динамо», пермский «Амкар» и томскую «Томь».

В минувшем чемпионате Кипра «Эрмис» занял девятое место.