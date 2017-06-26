«Бешикташ» отказался от услуг Пепе, игрок вновь близок к переходу в «ПСЖ»
Защитник «Реала» и сборной Португалии Пепе не перейдет в «Бешикташ». Согласно AS, турки отказались от подписания контракта с португальцем
из-за высоких требований игрока.
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После этой новости интерес к 34-летнему футболисту вновь проявил «ПСЖ», ранее приостановивший решение вопроса о переходе Пепе. Как отмечает источник, вероятнее всего, игрок начнет следующий сезон в парижском клубе.
Ранее Пепе заявил о том, что покинет «Реал» в качестве свободного агента. Стороны не смогли достичь соглашения по новому контракту футболиста, который истекает 30 июня.
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