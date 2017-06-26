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26 июня 2017, 23:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бешикташ» отказался от услуг Пепе, игрок вновь близок к переходу в «ПСЖ»

Защитник «Реала» и сборной Португалии Пепе не перейдет в «Бешикташ». Согласно AS, турки отказались от подписания контракта с португальцем из-за высоких требований игрока.

Защитник Реала и сборной Португалии <span class=error>Пепе</span> не перейдет в Бешикташ. Увеличить
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После этой новости интерес к 34-летнему футболисту вновь проявил «ПСЖ», ранее приостановивший решение вопроса о переходе Пепе. Как отмечает источник, вероятнее всего, игрок начнет следующий сезон в парижском клубе.

Ранее Пепе заявил о том, что покинет «Реал» в качестве свободного агента. Стороны не смогли достичь соглашения по новому контракту футболиста, который истекает 30 июня.

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