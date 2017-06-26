Отказавший «Зениту» игрок «Бордо» Уна подтвердил, что переходит в «Наполи»

«Теперь это официально — я буду играть за “Наполи”. Очень рад новому вызову, я полон решимости. Я покидаю большой клуб, который дал мне все, и хочу поблагодарить тех людей, которые с самого начала верили в меня. Огромное спасибо всем сотрудникам клуба, тренерам, моим товарищам по команде и болельщикам. Удачи вам и еще раз спасибо», — написал игрок на своей странице в одной из социальных сетей.



В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции (11 — с первых минут), забил три гола и отдал две результативные передачи.