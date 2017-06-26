Футболист сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре перешел из «Челси» в «Лион»

Трансфер 21-летнего нападающего обошелся «Лиону» в 10 миллионов евро. Траоре подписал с французским клубом контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Траоре выступал на правах аренды за амстердамский «Аякс» и забил 13 голов в 39 матчах.