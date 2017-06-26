Футболист сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре перешел из «Челси» в «Лион»
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Форвард сборной Буркина-Фасо по футболу Бертран Траоре перешел из лондонского «Челси» в «Лион», сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента французского клуба Жана-Мишеля Ола.
Трансфер 21-летнего нападающего обошелся «Лиону» в 10 миллионов евро. Траоре подписал с французским клубом контракт на пять лет.
В минувшем сезоне Траоре выступал на правах аренды за амстердамский «Аякс» и забил 13 голов в 39 матчах.
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