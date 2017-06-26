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26 июня 2017, 22:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Мората убедил руководство «Реала» отпустить его в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждает AS.

Нападающий Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> близок к переходу в Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Отмечается, что желание самого игрока сменить команду убедило руководство мадридцев прекратить попытки его удержать.

При этом отмечается, что клубы все еще ищут компромисс, обсуждая трансфер игрока. «Реал» требует за своего воспитанника 80 миллионов евро, тогда как «Манчестер Юнайтед» готов заплатить только 70 миллионов.

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