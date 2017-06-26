Мората убедил руководство «Реала» отпустить его в «Манчестер Юнайтед»

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Отмечается, что желание самого игрока сменить команду убедило руководство мадридцев прекратить попытки его удержать.

При этом отмечается, что клубы все еще ищут компромисс, обсуждая трансфер игрока. «Реал» требует за своего воспитанника 80 миллионов евро, тогда как «Манчестер Юнайтед» готов заплатить только 70 миллионов.