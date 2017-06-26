Страсти по Доннарумме. Почему юному Джиджи стоит остаться в «Милане»
Сага о возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана» с течением лета получает новые ответвления. Пытаемся разобраться в ситуации.
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Игрища Райолы
Никогда прежде 18-летний голкипер не стоил 25 млн евро. А именно во столько оценивает трансфер Джанлуиджи Доннаруммы известнейший портал Transfermarkt. Поэтому нас и не должны удивлять последние события, разворачивающиеся вокруг фигуры вундеркинда из «Милана».
Талант парня вкупе с истекающим следующим летом контрактом привлекает внимание европейских грандов, но ситуация совершенно точно было бы не так обострена, если бы за мощной фигурой Доннаруммы не находился агент Мино Райола, главный футбольный делец современности. Он задурил голову юному голкиперу, который полностью находится в его власти. Ну, а с боссами клубов Райола всегда общается с позиции удава — для него они все безобидные кролики. Жаль, что Алекс Фергюсон отошёл от дел,
«Милан» поднимается с колен
Ситуация тем удивительнее, что «Милан»
На этом «Милан» не собирается останавливаться. Он ищёт ещё одного форварда, приценивается к Хамесу Родригесу и Хакану Чалханоглу. Можно не сомневаться, что как минимум два дорогостоящих трансфера
И в такой ситуации всерьёз задумываться об уходе из клуба, имея гарантированное место в стартовом составе? Это несколько странно, даже можно сказать опрометчиво. Конечно, круто ощущать себя в свитере мадридского «Реала», но совсем не здорово сидеть на скамейке запасных. Нельзя забывать, что Доннарумме всего 18! У него впереди ещё будут возможности перейти и в «Реал», и в любой другой топовый клуб. А быть может, «Милан» вернётся на прежние позиции, и у Джиджи есть шанс стать символом возрождения великого клуба. Сам он это должен осознавать, понимать перспективы на нынешнем месте работы. Быть марионеткой в руках Райолы — это слишком простой выбор.
Ненависть в «Милане» и удалённый «Инстаграм»
Говоря о таланте Доннаруммы, мы опять же должны помнить про его возраст. Да, ему повезло в карьере: Синиша Михайлович в
Даже если финты Райолы приведут Доннарумму к сумасшедшему контракту от «Милана», это не стоит тех нервов, которые вынужден тратить молодой голкипер. Некоторые фанаты его уже люто ненавидят, а это не те чувства, которые хочется черпать футболистам от любимой игры.
История поставлена на паузу, хотя новости появляются ежедневно. Но Доннарумма пока находится на молодёжном Евро и 27 июня сыграет в полуфинале против Испании. И только после турнира состоится его новая встреча с боссами «Милана». Пока же наставник россонери Винченцо Монтелла поговорил с близкими вратаря и добился их поддержки.
Сам Джиджи находится в очевидном ступоре, даже удалил свой «Инстаграм», заявив, что его взломали. Правда, ничего криминального в соцсети не попало. Доннарумма или
Тяжело предсказывать, чем закончится история, когда сценарий пишет Райола. Можно быть уверенным лишь в том, что свой куш агент получит. Но хочется пожелать Доннарумме
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