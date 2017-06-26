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26 июня 2017, 22:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Диего Льоренте из мадридского «Реала»

«Реал Сосьедад» объявил о переходе защитника Диего Льоренте из мадридского «Реала».

23-летний футболист уже прошёл медицинский осмотр во второй половине дня и подписал контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «Реала Сосьедад».

В ближайшие дни Льоренте проведёт первую пресс-конференцию после перехода, а 7 июля он начнёт предсезонную подготовку вместе с новой командой.

В минувшем сезоне Льоренте выступал за «Малагу» на правах аренды и провёл 25 матчей в испанской Примере, в которых забил два мяча.

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