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26 июня 2017, 21:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» предложил нападающему «Милана» Бакке контракт на три года

Нападающий «Милана» Карлос Бакка может продолжить карьеру в чемпионате Франции. «Марсель» предложил колумбийскому футболисту контракт сроком на четыре года, информирует интернет-портал La Provence.

Нападающий Милана <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Бакка</span> может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Увеличить
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Сообщается, что «Марсель» готов платить Бакке € 4 млн в год. Сам 30-летний форвард ранее заявил, что счастлив в «Милане» и хочет остаться в итальянском клубе. Контракт футболиста с россонери действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне Бакка провёл 32 матча в чемпионате Италии, в которых забил 13 голов.

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