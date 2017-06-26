«Марсель» предложил нападающему «Милана» Бакке контракт на три года

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Сообщается, что «Марсель» готов платить Бакке € 4 млн в год. Сам 30-летний форвард ранее заявил, что счастлив в «Милане» и хочет остаться в итальянском клубе. Контракт футболиста с россонери действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне Бакка провёл 32 матча в чемпионате Италии, в которых забил 13 голов.