Футболисты «Славии» обыграли «Нафтан» в матче чемпионата Беларуси

Гости открыли счет уже на 6-й минуте встречи, когда грубой ошибкой защитников «Нафтана» воспользовался Александр Котляров. На 14-й минуте новополочане получили право на пенальти, но Алексей Сучков не смог переиграть сенегальского голкипера мозырян — Исса Ндой отразил удар. Во второй половине игры хозяева пытались организовать атакующие действия, но результат сравнять не удалось. Мозыряне спокойно оборонялись и нередко отвечали острыми контратаками. Одна из них завершилась голом Владислава Жука на 50-й минуте встречи — 2:0. Для футболистов «Славии» это вторая виктория подряд, «Нафтан» проиграл шестой поединок кряду.

Результаты других встреч:

«Крумкачы» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 0:1 (Лукич, 53);.

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2 (Зубович, 71; Лисакович, 9, Лаптев, 56);.

«Гомель» — «Минск» — 2:1 (Жесткин, 76, Адомако, 90+4; Кулинич, 18);.

«Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 0:1 (Гордейчук, 67);.

«Городея» — «Динамо» (Брест) — 1:1 (Лебедев, 52, с пенальти; Иванов, 89);.

«Витебск» — «Слуцк» — 0:1 (Трачинский, 89).

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 35 очков (14 матчей; разница мячей — 21−7), «Динамо» (Минск) — 31 (14; 18−5), БАТЭ — 30 (14; 22−7), «Слуцк» — 25 (14; 16−11), «Неман» — 24 (14; 19−13).

Еще один поединок 14-го тура — между могилевским «Днепром» и «Ислочью» — перенесен на 9 сентября.