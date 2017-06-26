«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер футболиста «Челси» за €46 млн

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Сербский полузащитник лондонского «Челси» подпишет контракт с манкунианцами на этой неделе, сообщает The Guardian. Ранее команду Жозе Моуринью усилил шведский защитник Виктор Линделеф, перешедший из лиссабонской «Бенфики».

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже согласовали трансфер Матича. Сумма сделки составит £40 млн (€46 млн). Зарплата полузащитника в новом клубе составит £155 тыс. в неделю (€9,2 млн. в год). На этой недел серб пройдет медицинское обследование в «МЮ» и подпишет контракт.

Матич начал профессиональную карьеру в малоизвестном сербском клубе «Колубара», в 2007 году перейдя в словацкий «Кошице». Выступая за «Кошице», он выиграл национальный кубок и получил гражданство Словакии. В августе 2009 года хавбека продали «Челси» за £1,5 млн. За год он провел в составе лондонского клуба всего три игры. В августе 2010 года Матича отдали на правах аренды голландскому «Витессу», а январе 2011-го продали за €25 млн «Бенфике».