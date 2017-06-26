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26 июня 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий хочет продать Робертсона, чтобы тот не ушёл из «Халла» бесплатно

Защитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Из-за вылета «Халла» из АПЛ игрок вряд ли подпишет новый контракт, а действующее соглашение Робертсона с «тиграми» истечёт через год, информирует Mirror.

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В связи с этим главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий хочет продать игрока этим летом, чтобы защитник не покинул клуб бесплатно по окончании сезона. В переходе Робертсона заинтересованы несколько клубов АПЛ.

В минувшем сезоне АПЛ 23-летний игрок провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Халл Сити
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