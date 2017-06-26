Слуцкий хочет продать Робертсона, чтобы тот не ушёл из «Халла» бесплатно

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В связи с этим главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий хочет продать игрока этим летом, чтобы защитник не покинул клуб бесплатно по окончании сезона. В переходе Робертсона заинтересованы несколько клубов АПЛ.

В минувшем сезоне АПЛ 23-летний игрок провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.