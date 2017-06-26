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26 июня 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: Нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом»

Новый главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери отметил, что не хочет слишком часто вспоминать о победе в чемпионате Англии с «Лестер Сити».

Новый главный тренер Нанта <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> отметил что не хочет слишком часто вспоминать о победе в чемпионате Англии с <span class=error>Лестер</span> Сити. Увеличить
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«Я очень рад быть здесь. Я многое знаю о «Нанте», потому что уже работал в чемпионате Франции с «Монако». У «Нанта» фантастические болельщики. Я принял предложение «Нанта» в ночь после встречи с президентом этого клуба, мне понравились его амбиции.

Моя мотивация всегда очень сильна. Моя любовь к футболу никуда не делась. Нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом». Тот титул «Лестера» останется уникальным, но теперь я пришёл в клуб, у которого восемь титулов, — цитирует Раньери сайт «Нанта».

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