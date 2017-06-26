Раньери: Нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом»
Новый главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери отметил, что не хочет слишком часто вспоминать о победе в чемпионате Англии с «Лестер Сити».
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«Я очень рад быть здесь. Я многое знаю о «Нанте», потому что уже работал в чемпионате Франции с «Монако». У «Нанта» фантастические болельщики. Я принял предложение «Нанта» в ночь после встречи с президентом этого клуба, мне понравились его амбиции.
Моя мотивация всегда очень сильна. Моя любовь к футболу никуда не делась. Нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом». Тот титул «Лестера» останется уникальным, но теперь я пришёл в клуб, у которого восемь титулов, — цитирует Раньери сайт «Нанта».
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