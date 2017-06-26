«Тобол» расстался с Омари Тетрадзе

47-летний российский специалист вчера не явился на послематчевую пресс-конференцию после домашнего поражения от аутсайдера чемпионата «Шахтера». А сегодня Тетрадзе попрощался с командой. Руководство костанайцев уже занято поисками нового наставника.

Омари Тетрадзе принял «Тобол» 30-го мая прошлого года, но так и не сумел вывести костанайцев на новый уровень, команда так и обитает в середине турнирной таблицы. За год работы в «Тоболе» он успел стать инициатором расставания с легендами клуба Нурболом Жумаскалиевым и Александром Петуховым.

До «Тобола» Омари Тетрадзе возглавлял российские «Анжи», «Волгу», «Нижний Новгород», «Химки» и «Енисей». В Казахстане он известен по работе с «Жетысу».

В последний раз «Тобол» не менял тренера по ходу сезона в 2013-м году, когда команду от начала и до конца чемпионата довел местный специалист Сергей Масленов.

Напомним, что это уже пятая отставка в КПЛ в нынешнем сезоне. Ранее наставников сменили «Атырау», «Актобе», «Окжетпес» и «Шахтер».