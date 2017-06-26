Еще один игрок «Ордабасы» переходит в «Окжетпес»

28-летний игрок обороны в последнее время не может похвастаться регулярным попаданием в основной состав шымкентского клуба. Да и в целом, Адырбеков никогда не имел статуса твердого игрока старта в «Ордабасы». Тем не менее, ему удалось стать одним из старожилов клуба, проведя в команде шесть с половиной сезонов. Но теперь он решил сменить прописку и согласился на переход в «Окжетпес».

Напомним, что Адырбеков станет уже четвертым футболистом, перебравшимся из Шымкента в стан «синегорцев» вслед за директором клуба Юрием Бондаренко. Ранее по этому маршруту проследовали форвард Алибек Булешев, хавбек Гогита Гогуа и защитник Ренат Абдулин. Стоит отметить, что Адырбеков хорошо знаком наставнику кокшетаусцев Виктору Пасулько по совместной работе в «Ордабасы».