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«Да, Жиру — именно тот игрок, который нам нравится. Оливье всегда забивает внушительное количество голов. Кроме того, он очень амбициозен и хочет попасть на чемпионат мира—2018 в России», — цитирует Оляса L’Equipe.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 30-летний Жиру провёл 29 матчей (11 — с первых минут), в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.