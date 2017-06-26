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26 июня 2017, 19:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Лиона» Оляс: Жиру — именно тот игрок, который нам нравится

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что его клуб заинтересован в переходе нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.

Президент Лиона <nobr>Жан-Мишель</nobr> <span class=error>Оляс</span> подтвердил что его клуб заинтересован в переходе нападающего Арсенала Оливье Жиру. Увеличить
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«Да, Жиру — именно тот игрок, который нам нравится. Оливье всегда забивает внушительное количество голов. Кроме того, он очень амбициозен и хочет попасть на чемпионат мира—2018 в России», — цитирует Оляса L’Equipe.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 30-летний Жиру провёл 29 матчей (11 — с первых минут), в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

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