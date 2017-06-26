Владельцы «Фиорентины» объявили о готовности продать клуб

«Владельцы “Фиорентины” хотели бы заявить, что они абсолютно доступны, учитывая неудовлетворенность болельщиков, для предложений от тех лиц, кто хочет купить клуб и управлять им так, как посчитают нужным. Пришло время, когда те, кто любят “Фиорентину” и считают, что клубом нужно управлять по-другому, должны сделать шаг вперед», — говорится в заявлении клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» заняла восьмое место.