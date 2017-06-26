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26 июня 2017, 19:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Владельцы «Фиорентины» объявили о готовности продать клуб

Семья Делла Валле официально объявила о том, что готова выслушать «конкретные предложения» по продаже итальянского футбольного клуба «Фиорентина». В последние годы среди болельщиков неоднократно возникали волнения в связи с нежеланием владельцев инвестировать в клуб.

«Владельцы “Фиорентины” хотели бы заявить, что они абсолютно доступны, учитывая неудовлетворенность болельщиков, для предложений от тех лиц, кто хочет купить клуб и управлять им так, как посчитают нужным. Пришло время, когда те, кто любят “Фиорентину” и считают, что клубом нужно управлять по-другому, должны сделать шаг вперед», — говорится в заявлении клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» заняла восьмое место.

Фиорентина
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