Владельцы «Фиорентины» объявили о готовности продать клуб
Семья Делла Валле официально объявила о том, что готова выслушать «конкретные предложения» по продаже итальянского футбольного клуба «Фиорентина». В последние годы среди болельщиков неоднократно возникали волнения в связи с нежеланием владельцев инвестировать в клуб.
«Владельцы “Фиорентины” хотели бы заявить, что они абсолютно доступны, учитывая неудовлетворенность болельщиков, для предложений от тех лиц, кто хочет купить клуб и управлять им так, как посчитают нужным. Пришло время, когда те, кто любят “Фиорентину” и считают, что клубом нужно управлять
В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» заняла восьмое место.
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